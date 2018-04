Homem é detido após furtar celular de idosa no Centro de Serra Talhada

Um homem de 31 anos foi preso após furtar um celular de uma idosa de 80 anos, na manhã dessa quinta-feira (19) no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM, uma Patrulha de Trânsito/14º BPM, realizavam ponto base na Praça Sérgio Magalhães, quando avistaram o imputado correndo com uma mochila e algumas pessoas o acompanhando e gritando: “pega ladrão”! De imediato, a equipe fez o acompanhamento por algumas ruas no centro da cidade, tendo logrado êxito na captura do imputado. Ao conversar com este, o mesmo relatou que estava comprando a cartela de um bingo à vítima, e num momento oportuno subtraiu dela o aparelho celular e em seguida saiu correndo. Na busca pessoal foi encontrado além do aparelho celular furtado um cartão de seguro social de uma pessoa e mais um CPF em nome de outra.

As partes foram conduzidas à delegacia local onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Na DP foi informado ainda que o imputado já respondeu pelo mesmo crime na circunscrição de Serra Talhada e no estado de São Paulo.