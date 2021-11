Homem é detido após passar dias trocando combustível por droga em Serra Talhada

Na tarde desta quarta-feira (23), por volta das 13h40, ocorreu um porte de entorpecentes com porte de arma branca em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no bairro da Borborema.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento foram solicitados pela Central de Operações para verificarem uma ocorrência de uso de entorpecente, em um veículo caminhão.

Ao chegarem no local, encontraram o veículo ligado, funcionando com as portas fechadas, que bateram e o suspeito abriu a janela e logo em seguida fechou, depois de muito tempo ele resolveu abrir o veículo, sendo que antes do motorista abrir a porta, o efetivo policial já tinha entrado em contato com o proprietário do veículo, que autorizou fazerem o procedimento para retirada do caminhão das mãos do motorista, o imputado.

Após o motorista autorizar a revista no interior do veículo, encontraram uma lata de alumínio utilizada para consumo de entorpecente (crack), 04 (quatro) pinos de entorpecente vazios, utilizados para armazenar cocaína, e 01 (um) invólucro plástico contendo uma substancia análoga ao crack.

O chefe de transporte informou que o veículo estava naquele local há 03 (três) dias, e que o motorista estava trocando o combustível por entorpecente ( crack e cocaína ). Adianto que a testemunha foi enviada pela empresa de transporte para verificar o que havia acontecido com o motorista e o caminhão, ficando responsável pelas chaves do veículo.

Diante do fato, o imputado junto com a testemunha, foi encaminhado à DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto