Homem é detido após perseguir ex-mulher em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido na manhã dessa quinta-feira (12), após perseguir a ex-esposa em locais públicos. O fato foi registrado no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim do 14º BPM, a mulher relatou que seu ex-companheiro não deixa a mesma em paz, fazendo inúmeras ligações durante o dia, com insultos e difamações.

O imputado foi levado até a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.