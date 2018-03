Homem é detido após perseguir vizinho com uma faca peixeira nas ruas de Serra Talhada

Um homem de 51 anos, foi detido pela polícia após tentar matar o seu vizinho de 36 anos com uma faca peixeira, na manhã dessa quarta-feira (14). O fato aconteceu na Rua São Severino, bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que o seu vizinho havia tentado dar uma facada em seu peito, momento em que a vítima correu e o acusado ainda correu atrás dele no intuito de lhe matar. O policiamento passou a fazer diligência chegando a localizar o imputado e encontraram na cintura do mesmo uma faca tipo peixeira.

Diante do fato as partes junto com a arma branca apreendida foram encaminhados a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.