Homem é detido após resolver arrombar porta da casa da ex-esposa em Serra Talhada

Um homem foi detido após resolver arrombar a porta da residência da sua ex-companheira na madrugada desse sábado (17), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o boletim de ocorrência do 14º BPM, a mulher relatou que está separada há 4 dias do imputado e o mesmo não deixa ela em paz, tentando a todo custo reatar o relacionamento.

Após rondas do policiamento na localidade, o imputado foi localizado e levado para a delegacia local para a adoção das medidas cabíveis.