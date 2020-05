Um homem de identidade não revelada foi detido após ser flagrado fumando maconha, na tarde do último domingo (24), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, o imputado foi conduzido juntamente com o entorpecente apreendido até a delegacia local, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).