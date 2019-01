Homem é detido após ser flagrado se masturbando às margens da BR-232 em Custódia

Um homem foi detido em flagrante por importunação sexual nessa quinta-feira (10) em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas informou que o suspeito estava às margens da BR-232 se masturbando para as mulheres que passavam.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar no local o homem fugiu por um matagal, mas a polícia conseguiu capturá-lo. Junto com o suspeito foram encontrados duas facas, uma arma caseira e um alicate.

O homem foi autuado em flagrante delito por importunação sexual, resistência e porte de arma branca. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)