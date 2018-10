Homem é detido após ser flagrado se masturbando em via pública de Caruaru

Um homem identificado como Luciano Marques da Silva, de 48 anos foi detido após ser flagrado se masturbando em via pública no Centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Estação Ferroviária, onde estavam algumas mulheres.

Ainda conforme a PM, uma delas gritou e agrediu o homem, que foi imobilizado por pessoas que estavam perto do local, até a chegada da polícia. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

O homem passará por audiência de custódia e poderá responder por crime de importunação sexual, de acordo com a polícia. (G1)