Homem é detido após tentar estuprar ex-mulher em Sertânia

Um homem foi detido na manhã da quarta-feira (12) após tentar estuprar a ex-mulher em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Conforme a Polícia Militar, o homem pulou o muro do quintal, entrou pela porta da cozinha e agarrou a mulher, que estava lavando as louças.

O suspeito arrastou a vítima pelo vestido até o quarto e rasgou a roupa dela. O homem estava com uma tesoura e tentou ferir a ex-mulher, mas a vítima conseguiu fugir.

Quando a PM chegou ao local, o suspeito estava fora da casa com a tesoura no bolso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil. (G1)