Homem é detido após tentar invadir casa de advogada em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada pela polícia, foi detido ao tentar invadir a residência de uma advogada de 34 anos, na madrugada dessa quarta-feira (31).

De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu na Rua Jacinto Alves de Carvalho, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Ao chegar ao local, o policiamento encontrou o homem totalmente descontrolado, com o braço direito coberto de sangue, machucado após arrombar a porta da residência.

Diante disso, o imputado foi contido e levado ao Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) para atendimento médico, e em seguida apresentado a DPC local para providências.