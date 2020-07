Homem é detido após tentar matar irmã com golpes de faca em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi preso na tarde desse domingo (12), após tentar matar a sua própria irmã, no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que foi agredida com socos e pontapés.

Ainda de acordo com a PM, a mulher informou também que o agressor pegou uma faca peixeira para mata-la, mas não conseguiu porque conseguiu se trancar dentro de um quarto.

De imediato, o policiamento cercou a casa e foi dada a voz de prisão, onde o imputado não obedeceu e correu, tentando fugir do local porém, foi detido pelo policiamento e levado para a delegacia.