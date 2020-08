Homem é detido com 15 pássaros silvestres na PE-160, em Ibimirim

Um homem foi detido na terça-feira (11) na zona rural de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta com uma gaiola com pássaros silvestres no km 2 da PE-360.

Durante a abordagem, a PM localizou uma faca peixeira que foi apreendida. Também foi verificado que algumas cordas estavam amarradas à moto, sustentando uma gaiola com 15 pássaros silvestres do tipo Corrupião (popular Xofrêu).

O suspeito foi encaminhado, junto com os pássaros apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).