Um homem foi detido com drogas na noite da última sexta-feira (13) no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, 185 pedras de crack e uma quantia em dinheiro foram encontradas dentro de um guarda-roupa na residência do suspeito.

Ainda segundo a PM, o homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão e deve passar por audiência de custódia. (G1)