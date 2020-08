Homem é detido com 22 pássaros silvestres em Arcoverde

Um homem foi detido nessa segunda-feira (3) no bairro São Geraldo, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que havia uma pessoa comercializando aves silvestres.

Os policiais foram até o local e localizaram o suspeito. Com ele foram encontradas 22 gaiolas, com uma ave silvestre em cada uma delas.

As aves foram apreendidas e o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, onde foi emitido um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). (G1)