Homem é detido com 4,6kg de maconha na BR-232

Um homem que transportava 4,6 quilos de maconha foi detido nessa sexta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A droga foi encontrada dentro de um saco em um carro.

De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização de combate à criminalidade, no quilômetro 145 da rodovia. Após uma vistoria no interior do veículo foi localizado o entorpecente dentro de um saco de nylon, que estava em uma caixa plástica. Ele informou apenas que levaria a droga até Paulista, onde mora.

O homem, o veículo e a droga foram levados para a delegacia de Polícia Civil de São Caetano. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, com pena de cinco a 15 anos de reclusão, e multa. (G1)