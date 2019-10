Homem é detido com 7,6 kg de maconha e papelote de cocaína em PE

Um homem foi detido suspeito de tráfico de drogas na terça-feira (29) em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram encontrados 7,6 kg de maconha e um papelote de cocaína.

Ainda segundo a PM, o suspeito estava com uma sacola plástico nas mãos quando foi abordado. Dentro da sacola foram encontrados 500 g de maconha. A outra parte da droga foi localizada na casa do suposto criminoso.

Uma espingarda calibre 12, munições, balanças de precisão, celular, moto, faca e espada também foram apreendidos com o homem. O homem, juntamente com todo o material, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)