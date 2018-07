Homem é detido com 85 aves silvestres no Agreste de Pernambuco

Um homem de 47 anos que transportava 85 pássaros silvestres foi detido no sábado (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante ocorreu durante a Operação Festival de Inverno, na BR 423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 60 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por um homem. Ao verificar o interior do automóvel, foi encontrada uma mala com cinco gaiolas contendo pássaros da espécie papa-capim.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista já havia sido flagrado pela PRF duas vezes pelo mesmo crime e não possuía documentos de posse ou transporte animal. Ele informou que parte das aves pertenciam a ele e outra parte era de um cliente.

A equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o homem e encaminhou os pássaros para a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). O veículo possuía débitos de licenciamento e foi removido para o pátio. (G1)