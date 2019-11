Homem é detido com arma de fogo após ameaçar uma pessoa em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia, foi detido após ameaçar uma pessoa com uma arma de fogo. O fato foi registrado na noite dessa quinta-feira (14) na Avenida Afonso Magalhães, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado estava em sua residência e o policiamento passou 3 horas negociando com imputado para que o mesmo entregasse um revólver cal. 38 com seis munições intactas, que estavam no seu veículo.

Ainda de acordo com a PM, o homem só se entregou após a presença do seu advogado.

As partes envolvidas, juntamente com o material apreendido foram conduzidas até a delegacia local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.