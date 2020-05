Homem é detido com arma de fogo na PE-365, em Serra Talhada

Policiais Militares do 14° BPM em operação conjunta com NIS-2, receberam uma denúncia de que um homem de identidade não revelada estava trafegando em um veículo tipo Strada, na PE-365 em Serra Talhada.

Após um bloqueio com abordagem no interior do veículo foi encontrado um revolver, calibre .38, Taurus, numeração 1850103, com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o imputado juntamente com o material apreendido foi entregue a delegacia local, onde foi autuado em flagrante delito.