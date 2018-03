Homem é detido com arma na BR 232, em Serra Talhada

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um revólver municiado na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização no quilômetro 405 da rodovia.

Quando a equipe abordou uma caminhonete que havia saído de uma vaquejada, encontrou no bolso no banco do passageiro um revólver calibre. 38 com cinco munições. O condutor assumiu a propriedade da arma, mas disse que não possuía os documentos de posse e porte obrigatórios. Ao realizar uma consulta, a equipe descobriu que a arma estava registrada em nome de um homem em São Paulo.