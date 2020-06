Homem é detido com armas, munições e caminhonete roubada em PE

Um homem de 32 anos foi detido na noite da última terça-feira (9), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou três armas, 85 munições, um colete balístico e um rádio comunicador no interior de uma caminhonete roubada.

Conforme a PRF, os policiais estavam realizando uma fiscalização no quilômetro 145 da rodovia, quando abordaram a caminhonete com placas de Conceição da Feira, na Bahia. Após um procedimento de identificação, foi constatado que o veículo era clonado e havia sido roubado em setembro de 2018, no município baiano de Alagoinhas.

Durante buscas no veículo foram encontrados uma pistola, uma espingarda, munições, um colete e um rádio comunicador. Uma segunda pistola estava na cintura do motorista.O homem, o material apreendido e o veículo foram levados para à delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, que irá investigar o caso. (G1)