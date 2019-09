Homem é detido com caminhão adulterado na BR-423, em PE

Um homem de 34 anos foi detido com caminhão adulteração, nessa segunda-feira (2), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR- 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O veículo original possuía registro de roubo em janeiro de 2019, na cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Conforme a PRF, o veículo foi abordado durante uma fiscalização no quilômetro 96 da rodovia. Após um procedimento minucioso de identificação veicular, foram constatados indícios de adulteração nos caracteres identificadores do caminhão.

Os policiais Rodoviários Federais constaram ainda que o tacógrafo pertencia a outro caminhão, que também possuía registro de roubo no mesmo dia 19 de janeiro de 2019

O motorista e o caminhão foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)