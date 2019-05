Homem é detido com caminhonete roubada e documento falso na BR-232

Um homem foi preso nessa terça-feira (28) com uma caminhonete roubada e com um documento falso na BR- 232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O veículo possuía diversas adulterações e foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização na rodovia.

Agentes da PRF realizavam uma fiscalização quando deram ordem da parada ao veículo. Após verificação, constataram que a caminhonete havia sido roubada em junho de 2018, no Recife, e que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo homem, pertencia a um lote extraviado do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). O documento possuía informações falsas a respeito da real identificação do veículo.

O motorista afirmou que adquiriu na cidade de Pesqueira pelo valor de R$ 60 mil. Disse ainda que teria dado um outro carro de entrada, no valor de R$ 40 mil e ficou devendo o restante, para pagar quando pudesse, mas disse que não chegou a conhecer o vendedor.

O motorista foi encaminhado junto com a caminhonete e o documento falso à Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado o caso. (G1)