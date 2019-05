Homem é detido com caminhonete roubada na BR-232, no Agreste de PE

Um homem de 36 anos que estava conduzindo uma caminhonete com registro de roubo foi detido pela Polícia Rodoviária Federal nessa terça-feira (21), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, o motorista informou que havia comprado o veículo há mais de um ano, mas a caminhonete havia sido roubada em outubro do ano passado, em Ibimirim.

Durante a abordagem, “os policiais realizaram a identificação veicular e constataram diversos indícios de adulteração nos sinais identificadores da caminhonete. Ao verificar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), foi constatado que o documento pertencia a um lote extraviado do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran PE), além de conter informações falsas”, segundo a PRF.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, que irá investigar o caso. Ele deverá responder por receptação de veículo roubado, uso de documento falso e falsidade ideológica.

A equipe da PRF entrou em contato com o proprietário original do veículo, que informou ter sido abordado por dois homens armados, que levaram o veículo e uma carga de biscoitos. Ele disse ainda que a caminhonete possuía seguro. (G1)