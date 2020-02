Homem é detido com caminhonete roubada na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete roubada, na tarde dessa terça-feira (11), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O veículo possuía placas clonadas e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) havia sido adulterado.

Segundo a PRF, durante uma fiscalização no quilômetro 145, policiais deram ordem de parada a uma caminhonete e após uma verificação detalhada, constataram que se tratava de um veículo clonado. O automóvel havia sido roubado em abril de 2017, na cidade de São Bento do Una, também no Agreste.

Dentro da caminhonete foi encontrado um CRLV com registro de roubo/furto. O documento havia sido adulterado com a inserção de uma placa de um veículo regularizado.

O motorista informou aos policiais que o patrão dele havia alugado o veículo em uma locadora no município de Lajedo, para poder realizar um serviço em Bezerros e não sabia que o carro era roubado. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da região, que irá investigar o caso.

