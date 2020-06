Homem é detido com carro roubado na BR-232

Um homem de 28 anos foi detido nessa quarta-feira (10) com um carro roubado no momento em que tentava buscar o irmão na delegacia. O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

Policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 142 da rodovia quando abordaram um carro com placas da Bahia. Após uma verificação, foi descoberto que o carro estava com registro de roubo de abril deste ano em Salvador.

O homem informou que havia adquirido o veículo em Belo Jardim. Ele disse ainda que estava tentando buscar o irmão, que havia sido detido pela PRF, em São Caetano, na terça-feira (9). O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. (G1)