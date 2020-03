Homem é detido com carro roubado na BR-232

Um homem que estava em um carro roubado foi detido, no domingo (8), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O veículo possuía registro de roubo no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, há cerca de um ano.

Conforme a PRF, ao abordar o veículo no quilômetro 145 da rodovia, policiais realizaram um procedimento de identificação veicular e descobriram o registro de roubo. Ao verificar o documento do automóvel, foi descoberto que o certificado havia sido extraviado do órgão de trânsito estadual.

O motorista informou que havia adquirido o veículo em um site de vendas por R$ 12 mil. Ele disse também que não lembrava o nome do vendedor.

De acordo com a PRF, o homem foi levado junto com o veículo e o documento à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru. Ele poderá responder por receptação de veículo roubado e uso de documento falso. (G1)