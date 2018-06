Homem é detido com celular roubado no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Quando em abordagem ao imputado J. J. Claudino Alves, 29 anos, Mototaxista, Policiais Militares do 14º BPM (VILA BELA) realizaram consulta através do sistema Alerta Celular ao aparelho celular Samsung J5 que este portava, sendo constatado queixa de roubo do referido aparelho. O celular, IMEI 353309084659292, havia sido furtado na cidade de Surubim-PE, em 19 de setembro de 2016.

Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido à DPC local juntamente com o celular recuperado.