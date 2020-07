Um homem foi detido na quarta-feira (22) com cerca de 42 kg de maconha no sítio Jatobá, na zona rural de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado durante rondas na localidade.

Foram encontrados quatro sacos com a droga no interior do veículo e no porta-malas. O suspeito foi detido e conduzido, junto com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Ibimirim. (G1)