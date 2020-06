Homem é detido com cigarro de maconha escondido dentro da carteira em Serra Talhada

Um homem foi detido na tarde dessa quarta-feira (24), após ser flagrado com droga na Rua do Sertão, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim do 14º BPM, durante rondas no referido bairro, o policiamento flagrou um indivíduo em atitude suspeita. Ao efetuarem abordagem, foi encontrado, dentro de sua carteira de cigarro, um cigarro de maconha

Diante do ocorrido, o imputado foi encaminhado para a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.