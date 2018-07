Homem é detido com cocaína no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de 34 anos, foi detido pela polícia com cocaína na madrugada dessa quarta-feira (04), em um bar no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da PM, durante abordagem policial ao imputado C. C. da S., foi encontrado escondido na CNH uma pequena quantidade de droga, aparentemente cocaína, que o envolvido afirmou ser para seu uso.

Diante do fato, o imputado foi acompanhado até a DPC para que fossem tomadas as medidas cabíveis.