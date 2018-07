Homem é detido com maconha dentro de um tênis em Serra Talhada

Um homem de 34 anos, foi detido pela polícia na noite desse domingo (01), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante abordagem ao imputado E.M.B., na Estação do Forró, foi encontrado cerca de 09 (nove) gramas de maconha embaixo da palmilha do seu tênis.

O material apreendido foi encaminhado à DPC juntamente com o imputado para serem tomadas as medidas cabíveis.