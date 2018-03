Homem é detido com maconha no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de 30 anos, foi detido pela polícia com maconha na tarde dessa terça-feira (20), na Travessa Dois, bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares da ROCAM/14º BPM durante rondas e abordagens visualizaram o imputado J. C. de Souza F., ao ser feita a revista foi localizado no bolso da calça do mesmo uma poronga de maconha e um cigarro da mesma droga pronta para consumo. Ao ser indagado sobre a procedência do entorpecente, o imputado em tela informou que é usuário.

Diante dos fatos, o imputado juntamente com o material ilícito foi encaminhado a DPC local, onde foi lavrado um TCO em desfavor do mesmo.