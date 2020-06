Homem é detido com maconha no bairro da AABB, em Serra Talhada

Um homem não identificado pela polícia foi detido na madrugada dessa quinta-feira (04), após ser flagrado com droga no bairro da AABB, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o imputado estava em atitude suspeita, quando o policiamento realizou a busca pessoal onde foi encontrado em sua posse, um invólucro plástico com pequena quantidade de maconha.

Diante deste fato o imputado foi conduzido até a delegacia local para medidas cabíveis.