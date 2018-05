Homem é detido com maconha no cemitério de Serra Talhada

Um homem de idade não revelada foi detido com maconha na tarde do último sábado (12), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas e abordagens na Travessa 05, dois indivíduos que transitavam na calçada do cemitério, onde o imputado J. P. Cordeiro da Silva, portava uma pequena quantidade de maconha, afirmando ser usuário.

Diante do fato, o envolvido foi encaminhado até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.