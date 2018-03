Homem é detido com mais de 130 caixas de cigarros contrabandeados, no Agreste de PE

Um homem de 47 anos foi detido neste domingo (25) com 133 caixas de cigarros contrabandeados em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o delegado Humberto Pimentel, o material foi encontrado dentro de um galpão localizado no bairro do Retiro. A ação foi realizada pelas polícias Civil e Militar.