Homem é detido com material de campanha e envelopes com dinheiro em Pernambuco

Um homem de 40 anos foi detido na tarde dessa sexta-feira (5) em Gameleira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, ele estava com material de campanha e com envelopes de dinheiro.

Ainda de acordo com a PM, o homem estava em um carro de passeio quando foi parada pelos policiais. No veículo foram encontrados panfletos, santinhos e bandeiras de candidatos. Os envelopes, com R$ 14 mil, estavam em uma bolsa e seriam destinados para eleitores, segundo o homem.

A polícia informou que o homem foi liberado e foi aberto um inquérito policial para investigar o caso. (G1)