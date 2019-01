Homem é detido com moto roubada e CRLV irregular de AL com o nome do diretor do Detran-PE

Um homem de 51 anos foi detido nessa quarta-feira (9) com uma moto roubada na BR-423 em Lajedo, no Agreste. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentava diversos indícios de falsificação, era de Alagoas, mas constava o nome do diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

A abordagem aconteceu em uma fiscalização no km 62 da rodovia. Durante o procedimento de identificação veicular, foram identificadas diversas adulterações na motocicleta e no documento do veículo.

“O condutor informou que havia adquirido a moto em Lajedo, ao trocar por outra motocicleta que estava com o licenciamento atrasado”, conforme informou a PRF. O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil da região, para a continuidade dos procedimentos legais.

Do G1