Homem é detido com munição escondida em caminhão que transportava telha em PE

Um homem de 57 anos foi detido na tarde desse sábado (8) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com espoletas, cartuchos e munição. A mercadoria estava escondida dentro de um caminhão que transportava telha.

O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-104. O caminhão saiu de Bezerros com destino à Sobral, no Ceará. Os policiais desconfiaram das informações prestadas pelo motorista e realizaram uma inspeção na carroceria, até localizar a mercadoria na lateral do veículo.

Foram apreendidos seis quilos de pólvora, 250 cápsulas calibre .32, 250 cápsulas calibre .36, 280 mil espoletas, 390 munições calibre .32, 75 munições calibre .28, além de milhares de esferas de chumbo. O motorista informou que havia sido contratado por dois homens para transportar a mercadoria. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Caruaru.

Do G1