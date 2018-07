Homem é detido com papelote de maconha no bairro Cohab, em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada pela polícia, foi detido com papelote de maconha na manhã desse sábado (21), no bairro da Cohab em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Durante rondas Policiais Militares do 14º BPM (ROCAM) avistaram o imputado T.X.L., que transitava na garupa de uma moto, ao ser realizada a revista pessoal foi encontrado na carteira do mesmo um papelote de maconha (aproximadamente 5g).

O mesmo foi encaminhado juntamente com o material ilícito para a DPC local.