Homem é detido com pedras de crack no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido com duas pedras de crack na tarde dessa segunda-feira (17), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, a droga foi encontrada no bolso do indivíduo, após o policiamento realizar a busca pessoal no mesmo.

Ainda de acordo com a PM, o imputado afirmou ser usuários de drogas.

Diante o fato, a substância foi apreendida, e após a confecção do Boletim de Ocorrência, o imputado foi devidamente liberado no local.