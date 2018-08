Homem é detido com pedras de crack no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de 36 anos, foi detido pela polícia com pedras de crack na noite desse domingo (19), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM, durante rondas no Bom Jesus, policiais deram voz de parada ao imputado que estava conduzindo a motocicleta HONDA CG NXR BROS 150, cor vermelha, Placa PES 8***. Ao ser realizada a busca pessoal, foi encontrado dentro da carteira do acusado três pedras de crack.

Diante dos fatos, o imputado e o material ilícito apreendido foram encaminhados a DPC local, onde foi confeccionado um TCO em desfavor do mesmo.