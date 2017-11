Homem é detido com quase 31 kg de maconha dentro veículo, no Sertão de Pernambuco

Um homem foi detido nessa quinta-feira (23) com quase 31 kg de maconha na BR-316 em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, o suspeito foi localizado por volta das 11h30 da manhã nas proximidades do antigo Posto Coelho.

Equipes NIS II,Malhas da Lei, ROCAM, GT Belém, GATI, como também equipes da 2°CIPM Cabrobó, 8°BPM Salgueiro e GT Belém da 1ª CIPM montaram uma barreira policial no sentido de abordar veículos que transitavam na rodovia. Durante a ação policial o suspeito foi detido num carro Corsa Classic de placa PFX-3618 Gravatá-PE.

Sem ter sequer habilitação, o homem apresentou documento de identidade e teve o carro vistoriado. Foi aí que os policiais encontraram a droga dentro do porta-malas do carro. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro.

