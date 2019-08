Homem é detido com revólver após colidir com carro no Agreste de PE

Um homem de 29 anos foi detido com um revólver nesta sexta-feira(30) após se envolver em um acidente, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. O flagrante foi realizado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o apoio da Polícia Militar (PM).

Segundo a PRF, os policiais abordaram um carro no quilômetro 84 da BR-104, que parou, mas logo em seguida fugiu em alta velocidade, realizou uma ultrapassagem perigosa e adentrou na cidade. Durante a tentativa de fuga, o motorista colidiu em um carro estacionado e o veículo foi alcançado pelos policiais.

O condutor conseguiu fugir, mas o passageiro foi detido pelas equipes. Ao verificar o porta-malas do carro, foi encontrado a arma com seis munições, dentro de uma mochila. O veículo era alugado e não possuía registro de roubo.

O passageiro informou que a arma pertencia ao motorista, mas a equipe descobriu que o homem possuía passagem na polícia por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Bezerros. (G1)