Homem é detido com simulacro de pistola em Serra Talhada

Na manhã da última sexta-feira (31), Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem de 40 anos, por portar, ilegalmente, um simulacro de arma de fogo. O fato aconteceu na rua Antonio Tomé de Souza, bairro São Cristóval, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

A Polícia Militar informou que uma equipe do GATI foi solicitada, via central de rádio, relatando que J.C.M., 40 anos, estaria portando uma arma de fogo dentro de um transporte de lotação, a qual seguia sentido a cidade de Custódia. De imediato foi realizada diligência ao local sendo tal veículo localizado e interceptado. Ao ser realizada a abordagem aos ocupantes e pertences pessoais, foi encontrado no interior da mala do imputado acima descrito, 01 (um) simulacro de pistola da marca TAURUS 24/7 com o número de série 50710415 além de um carregador para simulacro de mesmo modelo.

Diante o exposto, o imputado foi conduzido a DPC local juntamente com o material recolhido para que fossem tomadas as providências que o caso requer.

via Nayn Neto