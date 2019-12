Homem é detido com uma faca no bairro Borborema, em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido na noite desse sábado (30) com uma faca, no bairro Borborema, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava totalmente embriagado e armado com uma faca, colocando a vida de populares em perigo.

O imputado foi conduzido até a delegacia local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor.