Homem é detido no centro de Serra Talhada com faca à procura de um desafeto

Um homem de 43 anos, foi detido pela polícia com uma faca peixeira na manhã da terça-feira (03), no Centro de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com a PM, populares informaram ao policiamento, que o imputado estava com uma faca em um saco plástico o procurando um indivíduo para matar nas proximidades da prefeitura.

Diante do fato o imputado foi abordado e apreendido a referida faca, em seguida foi conduzido ate a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.