Homem é detido no mercado público de Serra Talhada com faca na mão e obrigando vitimas a lhe dá dinheiro

Um homem de idade não revelada foi detido com uma faca na manhã dessa terça-feira (27) no Centro de Serra Talhada, obrigando vitimas a lhe dá dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, populares informaram que nas proximidades do mercado público, havia um indivíduo de iniciais A.C. dos S., de posse de uma faca e intimidando populares que se recusavam a lhe dar dinheiro. O policiamento deslocou-se ao local, onde o encontrou no interior do mercado, momento em que tentou se evadir, porém sem êxito.

Sendo encontrada em sua posse, a faca artesanal. O envolvido foi conduzido à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.