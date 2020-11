Homem é detido por agredir esposa com tapas no rosto em Serra Talhada

Um homem foi detido na madrugada dessa sexta-feira (20), após agredir a própria esposa com tapas e empurrões. O fato foi registrado em um motel que pertence ao casal e que fica localizado na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim do 14º BPM, um funcionário do casal flagrou a discussão entre as partes dentro do estabelecimento comercial.

Em depoimento a polícia, a mulher confirmou as agressões e relatou que o seu marido sentiu ciúmes da mesma e que estava insatisfeito com o valor das despesas no local de trabalho.

O agressor foi levado para a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.