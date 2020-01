Homem é detido por atuar como falso dentista em PE

O CRO-PE e o 9º Batalhão de Polícia Militar realizaram um flagrante de exercício ilegal da odontologia em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, por um homem de 46 anos, nessa segunda-feira (27). Através de uma denúncia, o CRO encontrou o local com estrutura para atendimento odontológico e o denunciado.

A equipe encontrou o suspeito com paramentação odontológica e com instrumentos. “O local dispunha de toda estrutura de consultório odontológico, como cadeira odontológica e outros equipamentos, mas não apresentava nenhuma documentação junto à Vigilância Sanitária, Prefeitura, Bombeiros e nem inscrição junto ao CRO. Também apresentava irregularidades de biossegurança”, explicou o chefe do setor de fiscalização do CRO-PE, Vitor Souto Maior.

“O homem, a princípio, não confirmou os atendimentos como dentista. Entretanto, identificamos fichas clínicas nas quais ele prescrevia tratamentos odontológicos utilizando o seu nome com a numeração/identificação do CRO de um profissional de outro estado”, afirmou Vitor Souto.

Após constatação do exercício ilegal, o falso dentista foi conduzido para a delegacia de Garanhuns, a fim de prestar depoimento e maiores esclarecimentos. Ele responderá inicialmente por crime previsto no artigo 282 do Código Penal. A polícia analisa, ainda, o caso de se responder a falsidade ideológica. (G1)